В РФ за сутки более чем на 2 тысячи гектаров выросла площадь лесных пожаров

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла более чем на 2 тысячи гектаров. Горят леса в Хакасии, Амурской области, Забайкальском и Красноярском краях, в Иркутской области, Приморье и Еврейской автономной области.

Всего на территории страны действуют 48 очагов возгорания.

Пожары тушат более 2,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Противопожарный сезон открыт в 59 субъектах Российской Федерации. Говорит Москва