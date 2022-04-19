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В РФ за сутки более чем на 2 тысячи гектаров выросла площадь лесных пожаров

16:12 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла более чем на 2 тысячи гектаров. Горят леса в Хакасии, Амурской области, Забайкальском и Красноярском краях, в Иркутской области, Приморье и Еврейской автономной области.

Всего на территории страны действуют 48 очагов возгорания.

Пожары тушат более 2,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Противопожарный сезон открыт в 59 субъектах Российской Федерации.  Говорит Москва

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