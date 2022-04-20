Годовая инфляция в России ускорилась до 17,62% - МЭР

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России с 9 по 15 апреля ускорилась до 17,62% в годовом выражении против 17,49% неделей ранее, говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Минэкономразвития РФ.

«За неделю с 9 по 15 апреля 2022 года инфляция продолжила замедляться и составила 0,2% после 0,66% неделей ранее. Основной вклад в снижение темпов роста цен внесла дефляция в секторе непродовольственных товаров (-0,01% после +0,51%) за счет продолжающегося удешевления бензина и отсутствия роста цен на иные непродовольственные товары», — отмечается в обзоре.