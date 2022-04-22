Госфонд Казахстана больше не рассматривает привлечение финансирования в рублях
10:00 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстанский государственный Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» больше не рассматривает привлечение финансирования в рублях из-за санкций в отношении российских банков. Об этом сообщила в пятницу на брифинге управляющий директор по экономике и финансам, член правления фонда Назира Нурбаева.
«Раньше финансирование в рублях было очень актуальным для компаний фонда, потому что ставка финансирования, которая была установлена в России, была достаточно привлекательная. Те компании, которые имели займы в твердой валюте, они рефинансировали зачастую в рубли, в более мягкую валюту для того, чтобы снижать свои валютные риски», — сказала она.
При этом Нурбаева признала, что в настоящее время ситуация сложилась иная. «Изменилась стоимость финансирования в рублях, значительно выросли санкционные риски в отношении российских банков и, следовательно, в настоящее время финансирование в рублях больше не рассматривается», — пояснила управляющий директор.
Говоря о финансовых и производственных показателях фонда за минувший год, она отметила, что результаты положительные и свидетельствуют о восстановлении бизнес-деятельности компаний после кризисного 2020 года.
Единственным акционером Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» является правительство Казахстана. Фонд основан в 2008 году и представляет собой коммерческую структуру, задача которой заключается в повышении национального благосостояния республики и поддержке модернизации национальной экономики. В число портфельных компаний фонда входят, в частности, авиаперевозчик «Эйр Астана», национальная нефтегазовая компания «Казмунайгаз», компании «Казатомпром» и «Казахстанские железные дороги».
Новости
- 10:32 22.04.2022
- Австралия ввела санкции против 147 российских граждан — МВД
- 10:20 22.04.2022
- Тайвань готов начать производство крылатых ракет с дальностью полета до 1 200 км — СМИ
- 10:05 22.04.2022
- В Финляндии заявили, что страна в ближайшее время подаст заявку на вступление в НАТО
- 09:32 22.04.2022
- Пожар в оборонном НИИ в Твери ликвидирован — источник
- 09:20 22.04.2022
- США направляют Киеву ударные беспилотники для применения в Донбассе — Пентагон
- 09:05 22.04.2022
- Япония вновь назвала Курилы «незаконно оккупированными»
- 09:00 22.04.2022
- Ряд стран ЕС грозят наложить вето на любой коллективный запрет на нефть из РФ — Боррель
- 22:40 21.04.2022
- ВСУ провели провокацию в Николаевской области
- 22:00 21.04.2022
- США видят признаки оказания армией Китая поддержки ВС РФ — Белый дом
- 21:20 21.04.2022
- Спад экономики РФ является трансформационным и будет масштабнее «ковидного» — эксперты ЦБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать