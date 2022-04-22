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Госфонд Казахстана больше не рассматривает привлечение финансирования в рублях

10:00 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстанский государственный Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» больше не рассматривает привлечение финансирования в рублях из-за санкций в отношении российских банков. Об этом сообщила в пятницу на брифинге управляющий директор по экономике и финансам, член правления фонда Назира Нурбаева.

«Раньше финансирование в рублях было очень актуальным для компаний фонда, потому что ставка финансирования, которая была установлена в России, была достаточно привлекательная. Те компании, которые имели займы в твердой валюте, они рефинансировали зачастую в рубли, в более мягкую валюту для того, чтобы снижать свои валютные риски», — сказала она.

При этом Нурбаева признала, что в настоящее время ситуация сложилась иная. «Изменилась стоимость финансирования в рублях, значительно выросли санкционные риски в отношении российских банков и, следовательно, в настоящее время финансирование в рублях больше не рассматривается», — пояснила управляющий директор.

Говоря о финансовых и производственных показателях фонда за минувший год, она отметила, что результаты положительные и свидетельствуют о восстановлении бизнес-деятельности компаний после кризисного 2020 года.

Единственным акционером Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» является правительство Казахстана. Фонд основан в 2008 году и представляет собой коммерческую структуру, задача которой заключается в повышении национального благосостояния республики и поддержке модернизации национальной экономики. В число портфельных компаний фонда входят, в частности, авиаперевозчик «Эйр Астана», национальная нефтегазовая компания «Казмунайгаз», компании «Казатомпром» и «Казахстанские железные дороги».

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