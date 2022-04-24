Биржи NASDAQ в США и странах Северной Европы прекращают работу с Россией -СМИ
20:00 24.04.2022 Источник: РБК
Биржи NASDAQ в США и странах Северной Европы (компания управляет площадками в Швеции, Дании, Финляндии, Исландии) «прекратят работу в России» с 29 апреля 2022 года, «что приведет к прекращению доступа к биржам для резидентов России», говорится в письме, которое разослал датский Saxo Bank своим клиентам. Документ опубликован в профильных чатах для инвесторов в Telegram, два клиента Saxo Bank подтвердили РБК получение письма.
В нем уточняется, что клиенты, проживающие в России, с конца апреля не будут иметь доступ к текущим или отложенным рыночным данным с бирж NASDAQ в США и Европе, если на их счете нет позиции, торгующейся на этих площадках. По таким позициям клиент будет получать отложенные котировки до тех пор, пока они не будут закрыты, говорится в обращении Saxo Bank к клиентам.
«Любые активные биржевые подписки на данные NASDAQ будут автоматически отменены, новые подписки невозможно будет подключить с 29 апреля», — предупреждают в банке. Начиная с этой же даты клиенты из России больше не смогут совершать онлайн-сделки на NASDAQ, в том числе закрывать позиции. Если клиент захочет закрыть позицию, ему нужно будет обратиться к сотрудникам Saxo Bank, чтобы сделать эту операцию вручную.
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