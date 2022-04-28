Школы новых профессий: Сбер помогает сотрудникам перезагрузить карьеру
12:50 27.04.2022
Более 5 тыс. сотрудников Сбера, желающих перезапустить карьеру, осваивают новые специальности в Школах новых профессий – так называется проект Сбера по переобучению своих кадров. 1100 сотрудников уже завершили курсы, 900 стали работать по новому направлению или получили предложение перейти на новую роль.
Сбер активно поддерживает карьерный рост и развитие сотрудников. Если работнику надоело трудиться над простыми задачами или он хочет сделать карьерный поворот, то он может отучиться внутри компании, получить новую профессию и развиваться дальше вместе со Сбером.
Особой популярностью пользуются Школы переподготовки по цифровым специальностям: Java Developer, Data Scientist, Data Engineer и Data Analyst. Программы обучения разработаны Академией технологий и данных СберУниверситета совместно с экспертами Сбера.
Обучение по каждой специальности длится в среднем полгода. За это время сотрудники IT-направлений могут поменять стек технологий или освоить смежные специальности, а сотрудники банковских офисов – кардинально поменять профессию. Кроме этого, открыты программы обучения Agile, дизайну, по работе с клиентами.
«Мир быстро меняется. И чтобы успешно двигаться дальше в своей профессии или освоить редкую специальность, наши сотрудники постоянно развивают новые компетенции, – отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина. – Школы новых профессий помогают растить звездочек в команды и дают возможность сотрудникам перезагрузить свою карьеру. Я рада, что у Сбера это получается заботливо и полезно».
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