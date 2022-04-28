Взрывы произошли рядом с телецентром Херсона

09:00 Источник: РБК

Взрывы произошли рядом с телецентром в центре Херсона, который находится под контролем российских военных, сообщает корреспондент «РИА Новости». Как утверждает агентство, был нанесен удар несколькими ракетами «Точка-У» и «Ураган».

О взрывах близ телецентра сообщает также «Украинская правда». По данным издания, в результате перестали транслироваться российские телеканалы. РБК