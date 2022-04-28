Экс-главу Сахалинской области Хорошавина приговорили к 15 годам колонии

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южно-Сахалинский городской суд в четверг признал бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным по второму коррупционному делу и назначил ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 500 млн рублей, сообщили ТАСС в суде.

«Присудили 15 лет в колонии строгого режима и 500 млн штрафа», — рассказал собеседник агентства.