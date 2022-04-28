Израиль призывает резервистов для операций на Западном берегу

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля приняла решение призвать шесть батальонов резервистов «для продолжения оборонительных усилий» в районе забора безопасности на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля призывает резервные батальоны для продолжения оборонительных усилий в районе забора безопасности в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС). Шесть резервных батальонов будут призваны в несколько раундов, чтобы обеспечить оптимальное развертывание сил», — говорится в заявлении военных.

«Некоторые из резервных батальонов будут также направлены для замены частей в северном и южном районах [Израиля]», — добавили в пресс-службе.