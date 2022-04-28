0
0
448
НОВОСТИ

Израиль призывает резервистов для операций на Западном берегу

09:32 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля приняла решение призвать шесть батальонов резервистов «для продолжения оборонительных усилий» в районе забора безопасности на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в четверг армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля призывает резервные батальоны для продолжения оборонительных усилий в районе забора безопасности в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС). Шесть резервных батальонов будут призваны в несколько раундов, чтобы обеспечить оптимальное развертывание сил», — говорится в заявлении военных.

«Некоторые из резервных батальонов будут также направлены для замены частей в северном и южном районах [Израиля]», — добавили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

21:01 28.04.2022
Майя Санду считает, что формат переговоров по Приднестровью надо будет менять
0
46
20:30 28.04.2022
Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики против холеры
0
128
19:50 28.04.2022
Лицензии на теле- и радиовещание предлагается сделать бессрочными
0
134
19:35 28.04.2022
Генсек ООН провел встречи с президентом и главой МИД Украины в Киеве
0
159
18:55 28.04.2022
Андрей Воробьев обсудил с работниками Луховицкого авиационного завода перспективы расширения производства
0
148
18:35 28.04.2022
МИД РФ внес в санкционный список 592 граждан Канады, включая премьер-министра Трюдо
0
148
17:40 28.04.2022
Германия начала готовиться к отключению российского газа - Bloomberg
0
248
17:26 28.04.2022
Собянин: Москвичи принесли России половину золотых медалей на Олимпиаде в Пекине
0
218
17:12 28.04.2022
Польша покупает российский газ через Германию - «Газпром»
0
265
17:00 28.04.2022
Байден предложит арест имущества, используемого бизнесменами РФ для обхода санкций
0
294

Возврат к списку