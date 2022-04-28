Украина попросила у США ударные БПЛА Gray Eagle

10:05 Источник: Газета.Ru

Министерство обороны Украины попросило США предоставить разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Gray Eagle, которые активно применялись на территории Ирака и Афганистана. Об этом пишет Politico.

«Помимо тяжелых артиллерийских и ракетных систем, украинские официальные лица также просят у Соединенных Штатов «ударные беспилотники» — в частности, MQ-1C Grey Eagle с «соответствующими боеприпасами», такими как ракета AGM-114 Hellfire», — пишет газета.

Автор статьи напомнил о том, что Пентагон уже отправил Украине несколько небольших одноразовых беспилотников Switchblade. Однако, по данным издания, в минобороны Украины настаивают, что им также нужны «более совершенные» Reaper и Grey Eagle, которые могут преодолевать гораздо большие расстояния, летать на большей высоте и перезаряжаться для выполнения дополнительных миссий. Газета.Ru