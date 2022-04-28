Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону - Стремоусов
10:32 28.04.2022 Источник: Известия
Херсонская область Украины, освобожденная от украинских националистов, перейдет в рублевую зону с 1 мая. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации региона, главу комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилла Стремоусова.
«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — сказал он.
Глава комитета отметил, что в переходный период, который составит около четырех месяцев, в регионе будут в обращении и рубль, и гривна. После чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях, уточнил Стремоусов.
15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными. 9 апреля на здание администрации в Херсоне водрузили флаг Российской Федерации. Известия
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