Курс евро на Мосбирже опустился ниже 75 руб. впервые с марта 2020 года

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро на валютных торгах Мосбиржи после снижения перешел к росту до 75,43 руб. (+0,16%). Курс доллара снижается на 0,56%, до 72,4 руб., свидетельствуют данные биржевой площадки на 10:24 мск.

К 10:00 мск курс евро составлял 74,9 руб. (-0,54%). В последний раз евро опускался ниже 75 руб. в марте 2020 года. Курс доллара снижался до 72,93 руб. (-0,57%).