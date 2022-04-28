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Газпромбанк не принял оплату Германии за газ, сообщает Bloomberg

11:20 28.04.2022 Источник: Ведомости

Газпромбанк не принял оплату за поставки газа в Германию и Австрию в апреле и мае от Gazprom Marketing & Trading Ltd, несмотря на оплату поставок в рублях, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из источников, Газпромбанк отклонил платеж компании в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 террават/часов газа к концу 2023 г. Собеседники издания отметили, что GM&T все еще пытается обеспечить проведение операции и ведет переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома». Если же компании не удастся договориться о поставках российского газа, это приведет к уменьшению импорта газа в Европу, а компании придется поставлять его из другой страны по более высокой цене, отметило издание.  Ведомости

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