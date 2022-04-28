Задержан бывший украинский морпех, готовивший теракт в Симферополе

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ РФ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего по указанию националистов полка «Азов» теракт в ТРЦ в Симферополе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка „Азов“ подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя», — отметили в ФСБ.