Задержан бывший украинский морпех, готовивший теракт в Симферополе
11:32 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ РФ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего по указанию националистов полка «Азов» теракт в ТРЦ в Симферополе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка „Азов“ подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя», — отметили в ФСБ.
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