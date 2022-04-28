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Андрей Воробьев назвал принципы «Новой экономики Подмосковья»

11:02 28.04.2022

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Как Московская область будет реагировать на вызовы новой реальности – об этом губернатор рассказал в интервью на радио Sputnik. Андрей Воробьёв отметил, что для дальнейшего развития необходимы свежие решения. Их объединили в план, который получил название «Новая экономика Подмосковья». Он отвечает сразу нескольким задачам.

«Мы — вторая экономика в стране, развивающийся регион, у нас самые высокие темпы роста населения», — сказал губернатор.

Андрей Воробьёв обратил внимание, что на протяжении многих лет устойчивость Подмосковья была обеспечена за счет торговли, промышленности, активного развития сферы услуг, малого и среднего бизнеса. К тому же в Подмосковье сосредоточено большое количество предприятий перерабатывающей промышленности, стабильно развивается сельское хозяйство.

«Поэтому мы от кризисов испытывали не такие сокрушительные последствия, но в этот раз закрыто небо, что сказалось на работе аэропортов, расположенных в регионе. И у нас самое большое количество иностранных производств. Они работают очень стабильно. Но сейчас ударили по тому, по чему никогда не били. Поэтому задача — максимально помочь, помочь экономике, и для этого есть магистральные программы», — пояснил Андрей Воробьёв

Первая из них касается импортозамещения. Предприниматель, решивший открыть своё производство, может получить кредит по ставке от 1 до 5 %, и землю в аренду по ставке от 1 до 5 %, и землю в аренду по цене в 1 рубль. После выхода на стадию строительства, он может максимально быстро при содействии властей Подмосковья закупить оборудование и в продолжение своего бизнеса добавить в него компоненту импортозамещения.

Специальная программа создана для IT- индустрии. Тем, кто открывает новый бизнес в этой сфере, от региона будут предоставляться гранты.

Особое внимание губернатор обратил на вопрос занятости, подчеркнув, что власти позаботятся о тех, кто может остаться без работы. Для этого еженедельно в регионе проходят ярмарки вакансий.

По словам губернатора, средства в бюджете региона, которые предназначены для поддержки бизнеса, не распределяются между парой компаний-гигантов. В муниципальных и региональных торгах участвуют порядка 35% представителей малого и среднего бизнеса.

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