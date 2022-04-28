Сбер получил десять наград премии СХ World Awards за клиентский опыт

11:28

Десять проектов Сбера в сфере клиентского опыта получили награды премии СХ World Awards.

Победителем объявлен проект «Сервисы для самостоятельного проведения исследования и проектирования клиентского опыта для продуктовых команд в сегменте b2b» в номинации «Лучший опыт сотрудников (Employee Experience)». Данный цифровой сервис с помощью единой методологии, основанной на многолетнем опыте команды «B2B Исследования», помогает эффективно проводить самостоятельные исследования при поддержке опытных экспертов. Сервис доступен специалистам с любым уровнем подготовки.

Еще один проект – «Персонализированные инвестиционные предложения» – победил в номинации «Лучший персонализированный клиентский опыт». Благодаря работе этого проекта клиенты получают прозрачные, понятные и релевантные коммуникации. Для увеличения заинтересованности со стороны клиента используется AI-модель, которая на основе клиентского профиля генерирует уникальное предложение с наиболее подходящим наполнением и визуальным оформлением коммуникации.

«Применение AI-моделей для животных» стал первым в номинации «Эффективное применение технологий CX». Данная разработка активно применяется в страховой программе «Питомец под защитой». Клиент при оформлении полиса может сфотографировать любимца или подгрузить фотографию из галереи телефона. Технология активно применятся на этапе урегулирования убытков: алгоритм сравнивает фото застрахованного животного в момент покупки полиса и в текущее время. Внедрение нового опыта позволило сократить время выплаты в 1,8 раз и увеличило уровень удовлетворенности клиентами продуктом.

Sber Private Banking – подразделение группы Сбер, которое обслуживает состоятельных клиентов – стал победителем сразу в двух категориях.

В номинации «Руководитель клиентской службы/CX директор» победила Ольга Омельченко, директор проектов в Управлении частным капиталом Сбербанка, а проект «Консьерж сервис Sber Private Banking» был объявлен победителем в номинации «Лучший офлайн клиентский опыт». Сервисная стратегия Sber Private Banking подразумевает, что клиенты предпочитают личное общение, привыкли к высочайшему уровню сервиса и ожидают внимательного отношения к их индивидуальным предпочтениям. Сервисная модель затрагивает не только опыт клиента в офисе, но и описывает культуру общения сотрудников и клиентов, дизайн, стиль коммуникации, постоянное измерение уровня вовлеченности и многое другое.

Высокую оценку жюри получил проект «Извинительные подарки» в номинации «Лучшая практика клиентской аналитики». Также высокое одобрение жюри получило приложение для отрасли арендодателей коммерческой недвижимости «СберБизнес. Недвижимость» в номинации «Лучший пользовательский опыт (UX)»; «Комплекс цифровых сервисов урегулирования проблемной задолженности» в номинации «Лучший подход «Клиент в центре всего»; «Использование AI в ЦКР для улучшения клиентского опыта (Контент коммуникаций»)» в номинации «Лучший клиентский опыт в контакт-центре» и проект «Онлайн урегулирование сбойных операций на устройствах самообслуживания с использованием AI» в номинации «Инновационные сервисы/продукты».

СХ World Awards – самая большая, широко известная и признанная всеми участниками рынка профессиональная премия в индустрии клиентского опыта.

Каждый год премия СХ World Awards выявляет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации, а также помогает мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience (СХ).