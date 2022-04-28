Андрей Воробьев рассказал о помощи приехавшим в Подмосковье беженцам из ЛДНР

11:30

В интервью на радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что Московская область приняла около 10 тыс. эвакуированных жителей Донбасса. Чтобы беженцы могли быстро оформить документы, в Одинцовском городском округе специально открыли консультационный центр. Здесь люди могут оформить вид на жительство, подать документы на гражданство или запросить другие важные бумаги.

«Мы видим благодарность и удовлетворенность тех, кто приезжает туда и оформляет документы. Они важные. Потому что без документов человек не может работать, не может устроить ребенка в сад, школу, возникает масса проблем», — отметил Андрей Воробьёв.

Вторым шагом стало размещение беженцев. Как отметил губернатор, крышей над головой обеспечили порядка двух тысяч человек. Остальные поселились у знакомых и родственников.

Отдельно Андрей Воробьёв рассказал о 27 детях-сиротах, прибывших из Донбасса. Всех их устроили в приемные семьи Подмосковья.

«Был трогательный момент со слезами счастья. И дети ждали, и те, кто их ждал в приемные семьи, счастливы. Мы сопровождаем эту программу, это не просто отдал ребенка и забыл. Мы сопровождаем, приходят главы муниципалитетов, спрашивают, что нужно докупить. Поддержка конечно серьезная», — отметил глава Подмосковья.

Еще около 120 семей в Подмосковье заявили, что готовы принять к себе детей-сирот, поэтому гуманитарный проект будет продолжен. Его запустили в регионе в начале апреля. По поручению Андрея Воробьева, создали специальный реестр из семей, которые готовы взять на себя воспитание детей. Критерии отбора опекунов были очень строгими.

Также губернатор рассказал об акции «Доброе дело», в рамках которой подмосковные волонтеры оказывают помощь жителям Донбасса. Накануне они были в Мариуполе, и раздали 1200 продуктовых наборов . Андрей Воробьёв подчеркнул, что это уже пятый рейс из Подмосковья в рамках акции. В Донбасс отправлены все самые необходимые товары и продукты, в том числе медикаменты. Любой житель Подмосковья может принести гуманитарную помощь для людей из ЛДНР. Вся информация есть на сайте.