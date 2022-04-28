0
0
382
НОВОСТИ

Решения о процедуре выборов губернаторов пока нет, идут консультации, заявили в Кремле

12:05 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окончательное решение по поводу возможности прямых выборов губернаторов может быть принято в ближайшее время, пока идут консультации, заявил журналистам в четверг заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур.

«Пока еще в консультациях, вчера президент сказал, что мы должны давать населению право участвовать в этом. Хотя и то и другой вариант подразумевают участие: либо напрямую, либо через представителей. Когда будет окончательное решение, сказать не могу. Думаю, что в ближайшие дни», — сказал Мазур, отвечая на вопрос ТАСС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:32 28.04.2022
В Саратовской области столкнулись два военных вертолета - источник
0
195
15:00 28.04.2022
Бундестаг проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине
0
195
12:32 28.04.2022
Под Луганском сбит украинский самолет Су-24
0
215
10:05 28.04.2022
Украина попросила у США ударные БПЛА Gray Eagle
0
238
09:05 28.04.2022
В небе над Белгородом ночью работала система ПВО
0
248
21:50 27.04.2022
Из Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуировано более миллиона человек - Минобороны РФ
0
344
17:00 27.04.2022
Талибы заявили о призыве 110 тыс. человек в новую афганскую армию
0
382
09:00 27.04.2022
На складе боеприпасов в Белгородской области ликвидировано открытое горение
0
433
20:30 26.04.2022
МИД Финляндии: Точной даты подачи возможной заявки в НАТО нет
0
526
13:00 26.04.2022
Иран перебросил на границу с Афганистаном танковую дивизию — СМИ
0
569

Возврат к списку