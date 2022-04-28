Решения о процедуре выборов губернаторов пока нет, идут консультации, заявили в Кремле

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окончательное решение по поводу возможности прямых выборов губернаторов может быть принято в ближайшее время, пока идут консультации, заявил журналистам в четверг заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур.

«Пока еще в консультациях, вчера президент сказал, что мы должны давать населению право участвовать в этом. Хотя и то и другой вариант подразумевают участие: либо напрямую, либо через представителей. Когда будет окончательное решение, сказать не могу. Думаю, что в ближайшие дни», — сказал Мазур, отвечая на вопрос ТАСС.