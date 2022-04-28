Более 3 млн беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля — погранохрана
13:00 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число украинских беженцев, которые прибыли в Польшу с момента начала российской военной операции на Украине, превысило 3 млн. Такие данные приводятся в четверг на странице пограничной охраны республики в «Твиттере».
«С 24 февраля сотрудники пограничной охраны оформили на погранпереходах с Украины в Польшу 3 млн человек», — отмечается в сообщении. «Вчера, 27 апреля, было 24,8 тыс. приезжающих, — сообщили пограничники. — Сегодня до 07:00 (08:00 мск — прим. ТАСС) — 7,4 тыс.».
Из Польши на Украину с 24 февраля выехали 904 тыс. человек.
По оценкам МВД Польши, в республике сейчас находятся 2 млн беженцев. Остаться в стране захотят по меньшей мере 1,5-1,6 млн из них. С 16 марта власти начали регистрировать беженцев, которые решили задержаться в Польше, выдавая им индивидуальные идентификационные номера PESEL. Было выдано уже более 1 млн таких номеров.
Прошедшие эту процедуру попадают в систему, где содержатся все их данные и биометрическая фотография. После регистрации они могут легально жить и работать в Польше 18 месяцев, получая медицинскую помощь, социальные пособия, а также могут отдать детей в образовательные учреждения. Срок регистрации можно будет продлить до трех лет.
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