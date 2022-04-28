0
0
335
НОВОСТИ

Более 3 млн беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля — погранохрана

13:00 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число украинских беженцев, которые прибыли в Польшу с момента начала российской военной операции на Украине, превысило 3 млн. Такие данные приводятся в четверг на странице пограничной охраны республики в «Твиттере».

«С 24 февраля сотрудники пограничной охраны оформили на погранпереходах с Украины в Польшу 3 млн человек», — отмечается в сообщении. «Вчера, 27 апреля, было 24,8 тыс. приезжающих, — сообщили пограничники. — Сегодня до 07:00 (08:00 мск — прим. ТАСС) — 7,4 тыс.».

Из Польши на Украину с 24 февраля выехали 904 тыс. человек.

По оценкам МВД Польши, в республике сейчас находятся 2 млн беженцев. Остаться в стране захотят по меньшей мере 1,5-1,6 млн из них. С 16 марта власти начали регистрировать беженцев, которые решили задержаться в Польше, выдавая им индивидуальные идентификационные номера PESEL. Было выдано уже более 1 млн таких номеров.

Прошедшие эту процедуру попадают в систему, где содержатся все их данные и биометрическая фотография. После регистрации они могут легально жить и работать в Польше 18 месяцев, получая медицинскую помощь, социальные пособия, а также могут отдать детей в образовательные учреждения. Срок регистрации можно будет продлить до трех лет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 28.04.2022
В Саратовской области столкнулись два военных вертолета - источник
0
195
15:00 28.04.2022
Бундестаг проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине
0
195
12:32 28.04.2022
Под Луганском сбит украинский самолет Су-24
0
215
10:05 28.04.2022
Украина попросила у США ударные БПЛА Gray Eagle
0
238
09:05 28.04.2022
В небе над Белгородом ночью работала система ПВО
0
248
21:50 27.04.2022
Из Украины, ЛНР и ДНР в Россию эвакуировано более миллиона человек - Минобороны РФ
0
344
17:00 27.04.2022
Талибы заявили о призыве 110 тыс. человек в новую афганскую армию
0
382
09:00 27.04.2022
На складе боеприпасов в Белгородской области ликвидировано открытое горение
0
433
20:30 26.04.2022
МИД Финляндии: Точной даты подачи возможной заявки в НАТО нет
0
526
13:00 26.04.2022
Иран перебросил на границу с Афганистаном танковую дивизию — СМИ
0
569

Возврат к списку