Запад открыто призывает Киев атаковать РФ, используя поставленные вооружения — Захарова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны открыто призывают Украину к атаке на территорию России с применением того оружия, которые они поставляют Киеву. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уже комментировали на днях заявления заместителя министра обороны Великобритании [Джеймса] Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России, — сказала она. — Иными словами, на Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие».