Сбер открыл предварительный прием заявок на льготную ипотеку по сниженной ставке
13:52 28.04.2022
С 28 апреля 2022 года Сбер начал принимать предварительные заявки по программе «Господдержка» по сниженной ставке 9%. Одобренные ипотечные заявки, по которым клиенты еще не заключили кредитный договор, при вступлении новых условий в силу будут переведены на новые условия автоматически.
Рассмотрение заявок возможно после вступления в силу постановления правительства РФ.
Детальную информацию о новых условиях можно узнать на странице программы «Господдержка» на сайте Домклик, а также в ипотечном калькуляторе. Чтобы подать предварительную заявку клиенту надо выбрать программу «Квартира в новостройке» и выбрать опцию «Господдержка от 9%».
Напомним, по условиям программы «Господдержка» размер первоначального взноса составляет от 15% стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга составляет 12 млн руб., для остальных регионов – 6 млн руб.
По программе льготной ипотеки можно оформить кредит на квартиру в новостройке или на строительство дома. За все время действия программы «Господдержка» Сбербанк выдал более 403 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн руб.
Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
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