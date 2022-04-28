США с Варшавой прорабатывают планы установления контроля Польши над частью Украины — СВР
14:12 28.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине.
«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над „своими историческими владениями“ на Украине», — привели слова директора СВР Сергея Нарышкина в пресс-бюро Службы внешней разведки.
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