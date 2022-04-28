США с Варшавой прорабатывают планы установления контроля Польши над частью Украины — СВР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине.

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над „своими историческими владениями“ на Украине», — привели слова директора СВР Сергея Нарышкина в пресс-бюро Службы внешней разведки.