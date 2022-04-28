«Росатом» вводит дополнительные меры социальной поддержки работников
14:40 28.04.2022
28 апреля на Дне информирования генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о мерах дополнительной материальной и социальной поддержки работников и неработающих пенсионеров в непростой экономической ситуации.
«Будет произведена индексация окладов всем сотрудникам за исключением руководителей на 10% с 1 апреля. Наши финансовые показатели позволят нам провести еще одну индексацию – в сентябре», – заявил Алексей Лихачев.
Он отметил, что директорам предприятий предоставлено также право принимать и другие решения о поддержке сотрудников. Например, компенсация стоимости обедов рабочим и служащим, выплата материальной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Будет оказана поддержка молодым специалистам по ключевым для отрасли специальностям, а также научным работникам, инженерам, специалистам в области IT. Для них расширены возможности по компенсации ипотечной ставки, а молодым специалистам предусмотрена отдельная выплата при трудоустройстве в размере 50 тыс. руб. при трудоустройстве после учебного заведения, а также компенсация до 90% стоимости аренды жилья как арендующим жилье в настоящее время, так и тем, кто будет принят на работу в течение этого года.
С целью сохранения жилищных программ на предприятиях и расширением возможности участия в них для научных работников, молодых и высококвалифицированных специалистов, для вновь вступивших в жилищную программу участников предусмотрена компенсация до 90% действующих сегодня ипотечных ставок (но не более 20-процентной ипотечной ставки). Расширен и предельный лимит компенсации по ставкам за весь период участия в программе до 2,5 млн руб.
Кроме этого, в случае успешной реализации проектов развития импортонезависимых технологий инженерам, технологам, научным работникам, IT-специалистам, конструкторам может быть выплачена дополнительная премия до 6 окладов единовременно.
«Аналогичных мер социальной поддержки на рынке в настоящее время нет. Такая забота еще раз говорит о том, что главная ценность Росатома – его люди! Именно их профессионализм и квалификация позволят Росатому оставаться одним из лидеров на глобальном рынке. Мы надеемся, что меры поддержки сотрудников также привлекут в атомную отрасль новые молодые кадры для развития новых направлений бизнеса», — отметила заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.
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