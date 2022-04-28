HR-платформа «Пульс» завоевала престижную международную награду iF Design Award
15:05 28.04.2022
HR-платформа «Пульс» завоевала престижную международную награду iF Design Award в области дизайна как лучшее решение среди пользовательских приложений. Жюри конкурса высоко оценило реализацию сложных десктопных продуктов в простом и понятном интерфейсе мобильной версии «Пульса», единый дизайн всех сервисов платформы и устройств, а также эмоциональную и дружелюбную коммуникацию с пользователем при помощи иллюстраций, подсказок и клиентоориентированного tone of voice.
HR-платформа «Пульс» — инновационный инструмент полного цикла управления персоналом, доступный на любых устройствах в режиме 24/7.
На платформе автоматизирован весь цикл ключевых HR-процессов: привлечение, подбор, адаптация, обучение, целеполагание, обратная связь, оценка персонала, карьера и развитие, простые кадровые сервисы, HR-аналитика и отчетность. Сегодня с высокой вовлеченностью «Пульсом» пользуются все сотрудники Сбербанка, ряд компаний экосистемы, а в ближайшее время смогут и любые компании рынка.
«Пульс» – собственная разработка Сбера. Мы вложили в нее все наши знания и нашу душу. Позаботились, чтобы было удобно и полезно каждому сотруднику, – отметила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина. – Мы гордимся, что UX-дизайн «Пульса» получил признание на международном уровне. И мы рады, что в ближайшее время преимущества «Пульса», который полюбили все сотрудники Сбера, смогут оценить в других компаниях России».
iF Design Award — ежегодный международный конкурс дизайнерских проектов, который проводится независимой некоммерческой организацией iF International Forum Design GmbH с 1953 года. В 2022 году в нем приняло участие 11 тыс. номинантов из 57 стран, наград было удостоено 1973 проекта из 80 категорий. Чествование лауреатов премии состоится 16 мая 2022 года в Берлине.
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