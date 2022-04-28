В Саратовской области столкнулись два военных вертолета - источник

15:32

Вертолеты, которые столкнулись в полете в Саратовской области, по предварительным данным, были военными. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Предварительно, вертолеты были военными», — сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, после столкновения один вертолет упал, на его борту было трое человек. Один из них погиб, второй спасся, судьба третьего пока не известна. При падении вертолет пропахал около 100 метров земли около лесополосы и развалился. Второй вертолет, по предварительным данным, смог вернуться на аэродром около поселка Соколовый.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев в Telegram-канале подтвердил информацию о падении совершавшего учебный полет вертолета. Он уточнил, что «на территории Кумысной поляны произошло падение вертолета „Ансат“, совершавшего учебный полет из поселка Соколовый». По словам мэра, предварительные данные говорят о том, что «экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется».