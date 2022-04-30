Народный артист России Александр Буйнов принял участие в подмосковной акции «Доброе дело»
16:34 30.04.2022
|
Фото Дениса Трудникова
«Дорогого стоит, что идея акции принадлежит детям. То, что вы помогаете людям – говорит о вашей доброте, – сказал во время общения со школьниками народный артист. – Спасибо всем, кто собирает и доставляет гуманитарную помощь, вы занимаетесь благородным делом. Мы тоже собрали 33 коробки канцелярских принадлежностей, спортивный инвентарь – необходимые вещи для учебы. Сегодня я их привез сюда».
Акция была инициирована подмосковными школьниками в начале апреля, ее поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Ребята приносят в свои учебные заведения продукты питания, товары первой необходимости, книги, игрушки, пишут трогательные письма и рисуют открытки.
«Мы сортируем продукты, средства личной гигиены, детское питание, одежду, отдельно размещаем канцелярские принадлежности – ручки, гуашь», – рассказала Александру Буйнову ученица 7Д класса Виктория Каргина, которая в свободное время помогает в пункте сбора гумпомощи.
Из 1,2 тыс. школ региона собранный груз передается в волонтерские пункты, затем его доставляют в распределительный центр Домодедова, а откуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области – в ЛДНР и освобожденные территории.
100 тонн продуктовых наборов, медикаментов, воды, средств личной гигиены, бытовой химии и товаров для детей уже доставлены жителям Ясиноватой, Донецка, Первомайского, Мариуполя, а также в местные госпитали, больницы и соцучреждения. Всего в рамках акции собрано более 430 тонн гумпомощи, шестая и седьмая фуры уже направляются в ДНР.
Внести свою лепту и помочь жителям Донбасса и освобожденных территорий также можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru. На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Наиболее острая потребность сегодня в продуктах, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания – с длительным сроком хранения, вес 1 товара – не более 6 кг.
НОВОСТИ
- 21:00 30.04.2022
- Средства ПВО РФ сбили в Херсонской области Су-25 воздушных сил Украины
- 20:30 30.04.2022
- Ребенок, которого удерживал вооруженный мужчина в Чите, освобожден
- 20:00 30.04.2022
- Бердянск готов к переходу на рубль — и. о. мэра города
- 19:30 30.04.2022
- Асад амнистировал сирийских граждан, занимавшихся террористической деятельностью
- 19:00 30.04.2022
- Германия не станет и в будущем платить за российский газ в рублях — министр финансов
- 18:30 30.04.2022
- Путин установил выплаты на случай гибели или увечья лиц, командированных в ДНР и ЛНР
- 18:00 30.04.2022
- С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 человек, включая 6 детей до 14 лет
- 17:30 30.04.2022
- В окружении Пашиняна опровергли слухи о его готовности покинуть Армению
- 17:00 30.04.2022
- Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите
- 16:00 30.04.2022
- Решение о сроках окончания участия РФ в программе МКС уже принято — Рогозин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать