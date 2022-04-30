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НОВОСТИ

Народный артист России Александр Буйнов принял участие в подмосковной акции «Доброе дело»

16:34 30.04.2022

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Фото Дениса Трудникова
Певец Александр Буйнов передал в пункт сбора гуманитарной помощи, расположенный в школе №3 города Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, канцелярские принадлежности и спортивный инвентарь для ребят из ЛДНР и освобожденных территорий.

«Дорогого стоит, что идея акции принадлежит детям. То, что вы помогаете людям – говорит о вашей доброте, – сказал во время общения со школьниками народный артист. – Спасибо всем, кто собирает и доставляет гуманитарную помощь, вы занимаетесь благородным делом. Мы тоже собрали 33 коробки канцелярских принадлежностей, спортивный инвентарь – необходимые вещи для учебы. Сегодня я их привез сюда».

Акция была инициирована подмосковными школьниками в начале апреля, ее поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Ребята приносят в свои учебные заведения продукты питания, товары первой необходимости, книги, игрушки, пишут трогательные письма и рисуют открытки.

«Мы сортируем продукты, средства личной гигиены, детское питание, одежду, отдельно размещаем канцелярские принадлежности – ручки, гуашь», – рассказала Александру Буйнову ученица 7Д класса Виктория Каргина, которая в свободное время помогает в пункте сбора гумпомощи.

Из 1,2 тыс. школ региона собранный груз передается в волонтерские пункты, затем его доставляют в распределительный центр Домодедова, а откуда силами волонтеров и Общественной палаты Московской области – в ЛДНР и освобожденные территории.

100 тонн продуктовых наборов, медикаментов, воды, средств личной гигиены, бытовой химии и товаров для детей уже доставлены жителям Ясиноватой, Донецка, Первомайского, Мариуполя, а также в местные госпитали, больницы и соцучреждения. Всего в рамках акции собрано более 430 тонн гумпомощи, шестая и седьмая фуры уже направляются в ДНР.

Внести свою лепту и помочь жителям Донбасса и освобожденных территорий также можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на volontermo.ru. На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Наиболее острая потребность сегодня в продуктах, средствах личной гигиены, детском питании, подгузниках и медикаментах. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания – с длительным сроком хранения, вес 1 товара – не более 6 кг.

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