ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

23:03

В Магнитогорске состоялся седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина. «Металлург» на своем льду проиграл ЦСКА со счетом 1:4 (2:0, 1:1, 1:0). ЦСКА выиграл финальную серию с общим счетом 4-3, причем смог отыграться в серии со счета 1-3 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

За ЦСКА отличились Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев. Впервые ЦСКА, генеральным спонсором которого является компания «Роснефть», стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году, тогда армейцы обыграли омский «Авангард» со счетом 4-0.