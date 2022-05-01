ЦСКА стал двукратным обладателем Кубка Гагарина
23:03 30.04.2022
В Магнитогорске состоялся седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина. «Металлург» на своем льду проиграл ЦСКА со счетом 1:4 (2:0, 1:1, 1:0). ЦСКА выиграл финальную серию с общим счетом 4-3, причем смог отыграться в серии со счета 1-3 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
За ЦСКА отличились Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев. Впервые ЦСКА, генеральным спонсором которого является компания «Роснефть», стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году, тогда армейцы обыграли омский «Авангард» со счетом 4-0.
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