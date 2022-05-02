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НОВОСТИ

Летом ЕС будет готов отказаться от российского угля

09:20 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти. Об этом в опубликованном в понедельник интервью газете «Индиан экспресс» заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Евросоюз вместе со своими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против России и отдельных лиц… Многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих», — сказал он. «Мы сейчас, более того, реализуем очень амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из РФ», — подчеркнул он.

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