Эрдаган считает, что Путин и Зеленский примут решение по Украине в Турции

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в понедельник мнение, что решения относительно востока Украины будут приняты в Турции в ходе возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.



«Наверное, на этой неделе у меня будут телефонные переговоры с Путиным. Наше желание — собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре. Местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет Турция. Это произойдет в Стамбуле или Анкаре», — приводит мнение Эрдогана телеканал Си-эн-эн тюрк.



Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее не исключил возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отметил, что она должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы принести результат.



