Эрдаган считает, что Путин и Зеленский примут решение по Украине в Турции
09:30 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наверное, на этой неделе у меня будут телефонные переговоры с Путиным. Наше желание — собрать президентов России и Украины в Стамбуле или Анкаре. Местом, где будут приняты решения относительно востока Украины, станет Турция. Это произойдет в Стамбуле или Анкаре», — приводит мнение Эрдогана телеканал Си-эн-эн тюрк.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее не исключил возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отметил, что она должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы принести результат.
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