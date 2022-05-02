В Киеве возобновляется работа посольства Дании
10:50 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд примет участие в церемонии открытия диппредставительства в Киеве. «То, что сегодня мы вновь открываем двери посольства Дании, — это значимый символ датской поддержки Украины и украинского народа», — приводит агентство заявление главы МИД по случаю поездки в Киев.
24 февраля МИД Дании информировал об эвакуации сотрудников посольства на Украине в восточную часть Польши. Данный шаг был обусловлен соображениями безопасности после объявления о специальной военной операции России.
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