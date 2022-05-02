Более 100 активистов перекрывавших улицы Еревана были задержаны полицией

10:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Армении в понедельник утром задержала 125 оппозиционных активистов, которые перекрывали центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе полиции страны.



«По состоянию на 09:40 (08:40 мск) в участки полиции доставлено 125 участников акции» — отметили в пресс-службе.



В настоящее время, как следует из трансляций, которые в прямом эфире ведут местные информационные порталы, в разных частях Еревана продолжаются задержания оппозиционных активистов, часть центральных улиц все еще перекрыта для движения транспорта.



