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Более 100 активистов перекрывавших улицы Еревана были задержаны полицией

10:55 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Армении в понедельник утром задержала 125 оппозиционных активистов, которые перекрывали центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе полиции страны.

«По состоянию на 09:40 (08:40 мск) в участки полиции доставлено 125 участников акции» — отметили в пресс-службе.

В настоящее время, как следует из трансляций, которые в прямом эфире ведут местные информационные порталы, в разных частях Еревана продолжаются задержания оппозиционных активистов, часть центральных улиц все еще перекрыта для движения транспорта.

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