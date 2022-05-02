У Московской соборной мечети собралось около 150 тыс. верующих - муфтий Гайнутдин

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 150 тысяч верующих собрались в понедельник утром к началу праздничной молитвы внутри и вокруг Московской соборной мечети. Такие данные привел собравшимся в молельном зале глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин перед началом своей проповеди по случаю праздника Ураза-байрам.



«Вокруг нашей мечети собралось около 150 тысяч верующих. И во всех остальных наших мечетях будет около 50-60 тысяч человек», — сказал муфтий.



