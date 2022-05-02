0
0
36
НОВОСТИ

У Московской соборной мечети собралось около 150 тыс. верующих - муфтий Гайнутдин

11:30 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 150 тысяч верующих собрались в понедельник утром к началу праздничной молитвы внутри и вокруг Московской соборной мечети. Такие данные привел собравшимся в молельном зале глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин перед началом своей проповеди по случаю праздника Ураза-байрам.

«Вокруг нашей мечети собралось около 150 тысяч верующих. И во всех остальных наших мечетях будет около 50-60 тысяч человек», — сказал муфтий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:40 02.05.2022
В 2022 году могут появиться браузеры с автопроверкой видео на наличие фейков
0
84
10:55 02.05.2022
Более 100 активистов перекрывавших улицы Еревана были задержаны полицией
0
160
10:50 02.05.2022
В Киеве возобновляется работа посольства Дании
0
153
09:30 02.05.2022
Эрдаган считает, что Путин и Зеленский примут решение по Украине в Турции
0
299
09:20 02.05.2022
Летом ЕС будет готов отказаться от российского угля
0
291
20:50 01.05.2022
Более 40% итальянцев против отправки оружия на Украины
0
992
20:40 01.05.2022
При нехватке газа в ФРГ предложили проводить торги на право его использования
0
972
19:50 01.05.2022
Чтобы отказаться от российской нефти ФРГ нужно несколько месяцев - канцлер
0
924
19:40 01.05.2022
В портах Украины стоит почти 4,5 тонн зерна - ООН
0
1216
18:50 01.05.2022
В Парижа радикалы разгромили десятки витрин банков и страховых компаний
0
908

Возврат к списку