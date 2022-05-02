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Венгрия и Словакия могут получить от ЕК разрешение не вводить запрет на поставки нефти из РФ

12:20 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская комиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций против России. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух представителей Евросоюза.

По словам одного из собеседников агентства, чтобы сохранить единство в ЕС, Еврокомиссия может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти.

По словам источников Рейтера, запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.

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