Венгрия и Словакия могут получить от ЕК разрешение не вводить запрет на поставки нефти из РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская комиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций против России. Об этом в понедельник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух представителей Евросоюза.



По словам одного из собеседников агентства, чтобы сохранить единство в ЕС, Еврокомиссия может либо позволить Венгрии и Словакии не присоединяться к нефтяному эмбарго в отношении России, либо предложить этим странам длительный переходный период для отказа от российской нефти.



По словам источников Рейтера, запрет на поставки нефти из России, скорее всего, будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.



