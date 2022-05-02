Перекрестки, заблокированные в Ереване оппозиционными активистами, разблокированы
12:30 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Полиция открыла все тридцать перекрестков, которые с утра заблокировали граждане. В настоящий момент движение на улицах Еревана возобновлено», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:30 02.05.2022
- Франция хочет оплачивать газ из РФ только в евро или долларах
- 13:20 02.05.2022
- В черном списке украинского сайта «Миротворец» оказался премьер Венгрии
- 12:20 02.05.2022
- Венгрия и Словакия могут получить от ЕК разрешение не вводить запрет на поставки нефти из РФ
- 12:07 02.05.2022
- В Подмосковье проходит бесплатное представление шоу Татьяны Навки «Бременские музыканты»
- 11:40 02.05.2022
- В 2022 году могут появиться браузеры с автопроверкой видео на наличие фейков
- 11:30 02.05.2022
- У Московской соборной мечети собралось около 150 тыс. верующих - муфтий Гайнутдин
- 10:55 02.05.2022
- Более 100 активистов перекрывавших улицы Еревана были задержаны полицией
- 10:50 02.05.2022
- В Киеве возобновляется работа посольства Дании
- 09:30 02.05.2022
- Эрдаган считает, что Путин и Зеленский примут решение по Украине в Турции
- 09:20 02.05.2022
- Летом ЕС будет готов отказаться от российского угля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать