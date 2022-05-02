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НОВОСТИ

Перекрестки, заблокированные в Ереване оппозиционными активистами, разблокированы

12:30 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Армении разблокировала все перекрестки в столице республики Ереване, которые в понедельник утром перекрывали оппозиционные активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Полиция открыла все тридцать перекрестков, которые с утра заблокировали граждане. В настоящий момент движение на улицах Еревана возобновлено», — говорится в сообщении.

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