Франция хочет оплачивать газ из РФ только в евро или долларах
13:30 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы видим, что Россия полностью в одностороннем порядке резко прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что они отказались платить за контракты в рублях, потому что это шло вразрез с согласованным контрактом, — заявила она в эфире телеканала Бэ-эф-эм. — В ходе сегодняшних переговоров [в Брюсселе] мы намерены выразить солидарность с нашими европейскими коллегами, а также напомнить о правилах контракта, которые нельзя просто так нарушать. Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами».
Министр заявила, что решение может быть принято только на европейском уровне и заявила, что ответственные за энергетику министры стран ЕС продолжат разработку общей политики, призванной снизить зависимость от российского газа. Она напомнила, что европейцы уже начали такую работу в сфере хранения газа и сейчас создают единый регламент в этой сфере, а также в области совместных закупок газа. По словам Помпили, это «поможет диверсифицировать поставки и меньше зависеть от России».
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