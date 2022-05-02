Греция получила от МО Турции обвинение в провокациях и нарушении духа добрососедства

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар обвинил в понедельник Грецию в продолжении провокационных действий в отношении Анкары. Последний пример тому, по его словам, аннулирование приглашения Турции принять участие в учениях НАТО «Тайгер мит» (Tiger Meet) на территории Греции.



«Греция, вопреки позиции Турции на развитие добрососедства, международных отношений и диалога, с упорством продолжает провокационные действия в Эгейском и Средиземном морях. <…> Греция постоянно, в том числе при проведении международных учений, предпринимает определенные инициативы, направленные против нашей страны», — приводит высказывания министра телеканал ТРТ. «Мы отказались от участия в учениях Tiger Meet, сказали, что не поедем туда. Мы заявили, что не допустим реализации направленных против нас инициатив», — добавил Акар.



