С 24 февраля Украину покинули боле 5,5 млн беженцев - ООН

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 5,5 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За последние двое суток число увеличилось более чем на 70 тыс., сообщило в понедельник Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).



Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 1 мая число покинувших Украину достигло 5 539 184. За последние двое суток границы соседних государств пересекли 70 555 беженцев.



По данным УВКБ, в Россию за указанный срок прибыл 656 381 беженец, в Польшу — 3 056 826, в Румынию — 825 874, в Венгрию — 530 157.



