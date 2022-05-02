С 24 февраля Украину покинули боле 5,5 млн беженцев - ООН
14:30 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 1 мая число покинувших Украину достигло 5 539 184. За последние двое суток границы соседних государств пересекли 70 555 беженцев.
По данным УВКБ, в Россию за указанный срок прибыл 656 381 беженец, в Польшу — 3 056 826, в Румынию — 825 874, в Венгрию — 530 157.
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