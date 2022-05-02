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НОВОСТИ

Все ограничения на въезд в Сербию из-за COVID-19 снимаются

15:30 02.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все ограничения на въезд в Республику Сербия, принятые ранее в связи с пандемией, отменяются. Об этом в понедельник сообщило национальное телевидение страны РТС.

«Начиная с полуночи 3 мая 2022 года, все меры контроля и ограничения в связи с заразной болезнью COVID-19 на въезд в Республику Сербия отменяются как для граждан страны, так и для иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение не означает конец пандемии и принято в соответствии с актуальной эпидемиологической обстановкой.

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