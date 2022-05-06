Замэра Бочкарев: Новые квартиры по программе реновации получили более 80 000 москвичей
15:48 06.05.2022
"Программа реновации набрала хорошие темпы", - отметил Бочкарев. По его словам, с начала выполнения программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 187 новых домов - это 2,4 млн кв м жилья, из которых 174 новостройки уже переданы под заселение.
«Сейчас в столице продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 млн кв. м, еще 220 новостроек мощностью 4,2 млн кв. м - проектируются», - сообщил заммэра.
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