Замэра Бочкарев: Новые квартиры по программе реновации получили более 80 000 москвичей

15:48

Уже более 53 тыс. горожан получили ключи от новых квартир по программе реновации жилищного фонда Москвы, заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его данным, почти 29 тыс. участников программы находятся на разных этапах переезда.



"Программа реновации набрала хорошие темпы", - отметил Бочкарев. По его словам, с начала выполнения программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 187 новых домов - это 2,4 млн кв м жилья, из которых 174 новостройки уже переданы под заселение.



«Сейчас в столице продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 млн кв. м, еще 220 новостроек мощностью 4,2 млн кв. м - проектируются», - сообщил заммэра.