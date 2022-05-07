Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 7 мая, 2022

09:15 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 516 млн 758 тыс. 659, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 249 тыс. 619 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 805,0.