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СМИ подсчитали, сколько могут потерять иностранные банки при уходе из России

09:30 07.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше 10 млрд долларов в случае сокращения деятельности в РФ или полного ухода с российского рынка. Об этом сообщила в пятницу британская газета «Файнэншл таймс».

Как отмечает издание, крупнейший банк Италии UniCredit ранее на этой неделе сообщил, что зарезервировал под возможные потери в России более 1,2 млрд евро, а также предупредил, что может потерять 5,3 млрд евро, если будет вынужден полностью уйти из РФ.

Французский банк Societe Generale готовится потерять на сделке 3,1 млрд евро. Под связанные с конфликтом на Украине убытки в первом квартале этого года банк зарезервировал 561 млн евро.

Австрийская группа Raiffeisen Bank International выделила на те же цели 320 млн евро и оценивает стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая уход с российского рынка.

Американский банк Citigroup предупредил о возможных потерях в размере 3 млрд долларов и к настоящему моменту заложил под потенциальные убытки 1 млрд долларов.

До 1 млрд долларов ожидает потерять из-за событий на Украине JPMorgan Chase. 

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