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Генсек НАТО: Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения

10:35 07.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО поддерживает Украину, но не собирается становиться стороной конфликта, нужно избегать распространения боевых действий на другие страны. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в субботу в газете «Вельт ам зонтаг».

«К сожалению, мы должны быть готовыми к длительным [боевым действиям] на Украине, которая может затянуться на месяцы и даже годы. В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться только оружием времен Советского Союза и должна перейти на современное западное оружие, — сказал он. — Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения, Запад должен интенсифицировать поставки».

По словам генсека, требуется сделать все, чтобы конфликт не распространился на другие страны. «Поэтому мы не отправляем войска НАТО на Украину, — пояснил Столтенберг. — Мы поддерживаем эту страну, но НАТО осознанно не является стороной войны».

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