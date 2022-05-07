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НОВОСТИ

Данные о заражении COVID-19 в России на 7 мая, 2022

11:18 07.05.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5,5 тыс. случаев, госпитализированы за сутки почти 2,6 тыс. человек, скончались 132 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"По состоянию на 7 мая в РФ выявлено 5 500 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 562 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 132 человека, накануне штаб сообщал о 136 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 тыс. 541 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.

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