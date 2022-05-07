Данные о заражении COVID-19 в России на 7 мая, 2022
11:18 07.05.2022 Источник: Интерфакс
"По состоянию на 7 мая в РФ выявлено 5 500 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 562 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,9%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в 37 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 132 человека, накануне штаб сообщал о 136 умерших.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 тыс. 541 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно снизилось.
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