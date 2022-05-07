Абоненты связи в ЛНР и ДНР получат российский префикс +7

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Абоненты Луганской Народной Республики (ЛНР) получат код мобильного оператора российской системы нумерации +7. Об этом в субботу заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Российской Федерацией принято очередное, важное решение. Нашей республике выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7 959», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте главы ЛНР.



Абоненты оператора связи Донецкой Народной Республики (ДНР) получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7. Об этом в субботу заявил глава ДНР Денис Пушилин.«Сегодня абоненты республиканского оператора связи „Феникс“ с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации.