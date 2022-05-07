СГБ Азербайджана: Биолаборатории на территории республики никогда не работали

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба государственной безопасности Азербайджана заявила, что на территории республики нет финансируемых третьими странами биолабораторий или научных центров, занимающихся исследованиями в сфере биологического оружия.

«В последнее время представителями Российской Федерации неоднократно, в том числе на международных мероприятиях, высказывались определенные мысли о том, что на территории Азербайджана якобы действуют финансируемые третьими странами центры по исследованиям в сфере биологического оружия. <…> В этой связи заявляем, что подобные лаборатории на территории республики никогда не работали, никаких исследований, которые могли бы нанести ущерб здоровью граждан Азербайджана или соседних государств, не проводилось», — говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой ведомства.