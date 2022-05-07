Границы КНДР закрыты уже два года, Ким Чен Ын ни у кого не просил помощи – Разведка Южной Кореи

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Пак Чжи Вон утверждает, что власти КНДР могут провести ядерные испытания в мае в период между инаугурацией избранного президента и визитом лидера США Джо Байдена в Сеул. Об этом в субботу сообщило агентство Рёнхап.

Глава южнокорейской разведки высказал мнение, что власти КНДР готовятся провести испытания, несмотря на попытки Китая и России переубедить Пхеньян. По его словам, нынешний лидер народной республики Ким Чен Ын отличается от своего отца Ким Чен Ира, который прибегал к зарубежной помощи. «При Ким Чен Ыне границы закрыты уже два года, и он ни у кого не просил помощи. Ему не нужны даже вакцины от коронавируса», — сказал Пак Чжи Вон.