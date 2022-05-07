МИД РФ требует защитить российских журналистов на территории ФРГ, ЕС и стран НАТО
13:00 07.05.2022 Источник: НГ-Online
Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения.
Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления.
Беспристрастную оценку этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов – должны дать профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ.
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