МИД РФ требует защитить российских журналистов на территории ФРГ, ЕС и стран НАТО

13:00 Источник: НГ-Online

6 мая в Берлине произошло нападение на жилой дом, где проживают сотрудники корпунктов российских СМИ в Германии. В здании разбито окно, а позже обнаружено самодельное взрывное устройство. Журналисты и члены их семей были эвакуированы, на место вызваны сотрудники полиции и саперы, - говорится в заявлении МИД России.

Видим в этом прямое следствие развязанной на Западе травли российских СМИ и их сотрудников. Политизированное решение об отключении российских СМИ от эфира в Европейском союзе было предтечей их физического запугивания вплоть до устранения.

Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления.

Беспристрастную оценку этому вопиющему наступлению на основополагающие принципы демократии – свободу слова и безопасность журналистов – должны дать профильные структуры по защите прав журналистов ООН, ЮНЕСКО, а также ОБСЕ.