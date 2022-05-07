Посол Украины в ФРГ очень расстроен тем, что власти Берлина запретили ураинские флаги на акциях 8-9 мая

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник возмутился правилами на акциях в Берлине 8 и 9 мая, согласно которым будет ограничена демонстрация как российских, так и украинских флагов. Его слова приводит в субботу агентство ДПА.

«Это скандальное решение должно быть отменено», — прокомментировал Мельник распоряжение полиции. По его мнению, это является «пощечиной Украине».

Ранее полиция Берлина сообщила, что намерена свести к минимуму риски конфликтов и провокаций на акциях по случаю годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и Дня Победы.