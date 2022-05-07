Число беженцев из Украины в соседние страны приближается к 6 млн человек - ООН

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 5,8 млн беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За последние сутки их число увеличилось более чем на 44 тыс., сообщило в субботу Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 6 мая число покинувших Украину достигло 5 801 159. За последние сутки границы соседних государств пересекли 44 145 беженцев. По данным УВКБ, в Россию за указанный срок прибыли 739 418 беженцев, в Польшу — 3 167 805, в Румынию — 857 846, в Венгрию — 557 001.