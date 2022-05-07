Число беженцев из Украины в соседние страны приближается к 6 млн человек - ООН
15:15 07.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 6 мая число покинувших Украину достигло 5 801 159. За последние сутки границы соседних государств пересекли 44 145 беженцев. По данным УВКБ, в Россию за указанный срок прибыли 739 418 беженцев, в Польшу — 3 167 805, в Румынию — 857 846, в Венгрию — 557 001.
НОВОСТИ
- 14:30 07.05.2022
- Посол Украины в ФРГ очень расстроен тем, что власти Берлина запретили ураинские флаги на акциях 8-9 мая
- 13:00 07.05.2022
- МИД РФ требует защитить российских журналистов на территории ФРГ, ЕС и стран НАТО
- 12:30 07.05.2022
- Границы КНДР закрыты уже два года, Ким Чен Ын ни у кого не просил помощи – Разведка Южной Кореи
- 11:45 07.05.2022
- СГБ Азербайджана: Биолаборатории на территории республики никогда не работали
- 11:30 07.05.2022
- Абоненты связи в ЛНР и ДНР получат российский префикс +7
- 11:18 07.05.2022
- Данные о заражении COVID-19 в России на 7 мая, 2022
- 10:35 07.05.2022
- Генсек НАТО: Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения
- 09:40 07.05.2022
- Трамп обвинил действующую администрацию США в неумении общаться с Путиным
- 09:30 07.05.2022
- СМИ подсчитали, сколько могут потерять иностранные банки при уходе из России
- 09:15 07.05.2022
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 7 мая, 2022
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать