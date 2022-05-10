Отказ от газа из РФ без альтернативы грозит мировой экономике хаосом - Минэкономики Японии
09:30 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Точно не знаю, но думаю, что [по сравнению с нефтью] от газа ЕС будет отказаться сложно», — отметил он. Хагиуда пояснил, что в случае с нефтью вопрос можно будет в целом решить путем увеличения поставок ресурса с Ближнего Востока. «Но с СПГ так не получится», — добавил он. В то же время Хагиуда подчеркнул, что в долгосрочной перспективе этот вопрос в любом случае придется решать тем или иным способом.
Глава японского ведомства также выразил мнение, что если все страны G7, включая Японию, откажутся от российского СПГ, предварительно не подготовив альтернативные источники поставок этого ресурса, то мировой экономике, включая ее энергетический сектор, грозит хаос.
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