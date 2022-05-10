МИД Франции: Можно было бы сказать, что Украину примут в ЕС следующим летом, но это было бы обманом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает, что было бы обманом обещать Украине быстрое вступление в Евросоюз.

«Надо быть честными, — заявил он во вторник в интервью телеканалу Эль-се-и. — Можно было бы сказать, что Украину примут в ЕС следующим летом, но это было бы обманом». «Мы можем предложить поэтому Киеву быстрое вступление в Европейское политическое сообщество, идея создания которого будет обсуждаться на саммите ЕС в июне», — сказал Бон.